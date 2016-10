Sp.a en Groen: "Ontgoocheld in CD&V"

Door: redactie

Afgelopen nacht heeft de regering-Michel dan toch een begrotingsakkoord bereikt. Alleen blijken de meest heikele dossiers - vennootschapsbelasting en meerwaardebelasting - voorlopig op de lange baan geschoven. Politieke reacties blijven niet uit.

Het enige waar de regeringspartijen het over eens zijn, is dat ze het oneens zijn met elkaar. Dat concludeert Kamerfractieleider Meryame Kitir (sp.a) uit het akkoord. "De ruzie tussen de regeringspartijen is met andere woorden bevroren, maar niet opgelost", zegt ze. Volgens de fractieleidster van de Vlaamse socialisten is beslist de grote hervormingen op de lange baan te schuiven. "Besparen in de gezondheidszorg, op de rug van zieken en gepensioneerden, lukt blijkbaar met een vingerknip. Echte hervormingen om ons land terug op de rails te krijgen, zijn duidelijk niet aan deze regering besteed. De soap eindigt op vrijdagnacht met een stevige ontgoocheling", besluit Kitir.

Groen-fractielid Kristof Calvo

"Dit land verdient beter. De cinema van de voorbije week was blijkbaar voor niets."

De federale regering bereikte een akkoord over de begroting voor volgend jaar en een reeks structurele hervormingen. Rond de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting op aandelen wordt de komende weken en maanden voortgewerkt.



Calvo toont zich daarover ontgoocheld. "Dit land verdient beter. De cinema van de voorbije week was blijkbaar voor niets. Nieuwe facturen en besparingen zijn al zeker. Op een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens blijft het wachten. De tijd was ook rijp voor een eerlijkere vennootschapsbelasting, meer op maat van KMO's. Op die punten herleidt de regering zich tot een studiebureau."



Besparingen

De fractieleider van Groen noemt de begroting opnieuw een N-VA-werkstuk. "Het gros van de inspanning gebeurt in de sociale zekerheid. Deze meerderheid vraagt meer van zieken, gepensioneerden en werkzoekenden dan van de grootste vermogens en multinationals. Er zijn de forse besparingen in de gezondheidszorg en er wordt bespaard op de welvaartsenveloppe inzake uitkeringen. Het resultaat van zulke maatregelen ligt voor de hand: meer ongelijkheid, meer onrechtvaardigheid, opnieuw."



Grootste vermogens

Groen zegt dat de druk vanuit de oppositie en samenleving naar meer eerlijkheid niet zal verminderen. "De roep om rechtvaardigheid zal steeds luider klinken. Ofwel wordt die roep beantwoord, ofwel is de regering gedoemd om zelf te verdwijnen. Wij gaan in elk geval blijven aandringen op die eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. We zijn ontgoocheld in de houding van CD&V, maar zullen hen blijven uitnodigen om samen te werken aan rechtvaardige fiscaliteit."