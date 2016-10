N-VA redt regering door in te binden

Door: Dieter Dujardin

15/10/16 - 09u12 Bron: Eigen berichtgeving

Op dinsdag 11 oktober verlieten N-VA-vicepremier Jan Jambon en partijgenoot, financiënminister Johan Van Overtveldt nog zonder akkoord de Lambermont. Nu is er witte rook over de begroting 2017. (Archieffoto) © belga.

Begroting Het was gisteren finaal de N-VA die besliste om te kiezen voor het voortbestaan van de regering-Michel in plaats van een gloriemoment voor haar eigen minister van Financiën.

Teksten hervorming VenB in volle voorbereiding.

Buffer voor inkomsten.

Speculatietaks afgeschaft. #akkoord — Johan Van Overtveldt (@jvanovertveldt) Fri Oct 14 00:00:00 MEST 2016

Toen de patstelling rond de meerwaardebelasting van CD&V, de vennootschapsbelasting van N-VA en de investeringsstimulus van Open Vld ook na een nieuwe onderhandelingsmarathon van 12 uur niet opgelost raakte, besloot N-VA de strijd te staken en alle drie de dossiers van tafel te laten halen. Zoals Didier Reynders (MR) al een week stond te bepleiten. Dit tot grote opluchting van premier Michel, die er compleet door zat.



De voorafgaande uren was het er opnieuw keihard aan toe gegaan. Het werd niet formeel uitgesproken, maar een val van de regering was niet uitgesloten. Volgens meerdere bronnen gaf CD&V-vicepremier Kris Peeters duidelijk te verstaan dat hij geen enkele marge had van zijn partij. Er moest en zou een meerwaardetaks komen in ruil voor de lagere vennootschapsbelasting, of ...