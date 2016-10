Straks keuze: firmawagen of meer nettoloon

Door: Dieter Dujardin

15/10/16 - 06u51 Bron: Eigen berichtgeving

CD&V-vicepremier Kris Peeters verlaat de ambtswoning van premier Charles Michel na het begrotingsconclaaf. © belga - anp.

Begroting De regering is het principieel eens over de invoering van een mobiliteitsbudget. Wie een bedrijfswagen heeft, zal die in de toekomst kunnen inruilen voor een gelijkwaardig nettoloon.

Dat gelijkwaardig nettoloon is de leasingwaarde van de wagen min het minimale Voordeel Alle Aard. Nu is een bedrijfswagen vaak de enige vorm van opslag die iemand kan krijgen, zelfs al heeft hij of zij geen wagen nodig. "Deze maatregel is goed voor de files, het milieu en de koopkracht", klinkt het bij MR en Open Vld, die de maatregel erdoor duwden.



Om te verhinderen dat bedrijven nu massaal bruto- in nettoloon omzetten en de sociale zekerheid in gedrang brengen, zijn er een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Zo moet je al enige tijd met een bedrijfswagen rijden en moet het bedrijf ook al langer een wagenpark hebben. Voor het mobiliteitsbudget kan ingevoerd worden, is er wel nog een akkoord met de deelstaten nodig.