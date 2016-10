Opinie: "Charles is NIET de chef"

Jan Segers

Opinie Onze editorialist Jan Segers neemt de samenhang en de gezondheid van de federale regering onder de loep.

Kunnen we het er vooraf over eens zijn dat het overleven van de regering-Michel niet afhangt van de premier? Dat het niet zijn schuld is mocht ze vallen en niet zijn verdienste als ze standhoudt? Als deze regering nog in het zadel zit, dan is dat vooral omdat CD&V-voorzitter Wouter Beke beseft dat er maar één ding erger is dan erin te blijven: eruit stappen.



Dat geldt bij uitbreiding voor alle partijen in deze coalitie. Allemaal staan ze op verlies in de peilingen. Allemaal vrezen ze dat nieuwe verkiezingen hen veeleer snel naar de hel dan traag naar de hemel zouden leiden. Daarvoor volstaat de herinnering aan coalities mét de PS. Alleen heeft de verlossing van de Parti Socialiste op deze centrumrechtse regering niet hetzelfde effect gehad als de verlossing van de toenmalige CVP op de paars-groene regering-Verhofstadt. Toen kon dat als bindmiddel volstaan. Nu hangt de regering als los zand aaneen. De voorbije week wekte ze een chaotische indruk. Is het toeval dat je het woord chaos in het Frans uitspreekt als KO? "Deze regering is knock-out gegaan", zucht een oud-vicepremier. "Alleen beseft ze het nog niet."