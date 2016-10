"Begroting wordt tijdig overgemaakt aan Europese Commissie"

Door: redactie

15/10/16 - 02u43 Bron: Belga

© belga.

Begroting Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) is tevreden dat de regering vrijdagavond een akkoord heeft bereikt over de begroting. "Het akkoord van vanavond leidt ertoe dat het 'draft budgetary plan' 2017 tijdig zal worden ingediend bij de Europese Commissie", aldus de minister in een persbericht.