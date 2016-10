Regering schuift hete aardappel voor zich uit

Dieter DUJARDIN en Katrien STRAGIER

15/10/16 - 05u00

begroting Een engagement om de meerwaardetaks van CD&V te onderzoeken en de discussie over de vennootschapsbelasting verder te zetten: verder is de regering-Michel niet gekomen na dagen ruziën. De crisis is zo even ontmijnd, de conflictstof blijft.

"Agreement". Dat tweette premier Michel gisteren rond 22.40 na alweer een onderhandelingsmarathon van 12 uur. Maar over wat dan? Wel, alleen over dat waarover men het al eens was: een begrotingsinspanning van 3 miljard en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, e-commerce en concurrentiekracht. Maar wat met de absolute splijtstof: de meerwaardetaks van CD&V en de hervorming van de vennootschapsbelasting van N-VA? Vaagheid troef. "We nemen het engagement om de discussie over de vennootschapsbelasting verder te zetten binnen de regering en de financiële mechanismen voor een meerwaardetaks te onderzoeken", luidt de officiële versie. In mensentaal? "Er is helemaal niks beslist", aldus een regeringsbron.



Daarmee schuift de regering, die echt wel op springen stond door de discussie tussen CD&V, N-VA en Open Vld, het probleem gewoon voor zich uit. Opvallend is hoe de versies nu al weer uiteenlopen. Bij CD&V benadrukken ze dat er een echte fiscale hervorming komt waarin meerwaardetaks en vennootschapsbelasting nu echt aan elkaar gekoppeld zijn. Bij N-VA klinkt het dat de eerste fase van de vennootschapsbelasting sowieso al in gang wordt gezet. Maar dat zal dan zeker niét voor volgend jaar zijn.