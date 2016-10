Regering bereikt akkoord over begroting

Door: redactie

14/10/16

© photo news.

Begroting Na lange en moeilijke onderhandelingen is er vanavond witte rook. De federale regering heeft een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en een reeks structurele hervormingen. Dat maakte premier Charles Michel zelf bekend op Twitter. De eerste minister hield het kort en bondig. "Agreement", klinkt het.

Agreement — Charles Michel (@CharlesMichel) Over de verlaging van de vennootschapsbelasting, de meerwaardeheffing en het mobiliseren van spaargeld wordt het werk de komende weken en maanden voortgezet. De regering geeft zaterdag om 11 uur een persconferentie.

Moeilijke begrotingsonderhandelingen tot een goed einde gebracht. "There's a crack in everything, that's how the light gets in." — Kris Peeters (@peeters_kris1) Akkoord over begroting en hervormingen: arbeidsmarkt, concurrentiekracht, e-commerce #begov — didier reynders (@dreynders) Ook onder meer vice-premier Kris Peeters (CD&V) laat van zich horen op Twitter. "Moeilijke begrotingsonderhandelingen tot een goed einde gebracht", schreef hij. Hij voegde er ook nog het filosofische 'There's a crack in everything, that's how the light gets in' aan toe.



Bij minister Didier Reynders (MR) luidde het dan weer: "Akkoord over begroting en hervormingen: arbeidsmarkt, concurrentiekracht, e-commerce."



N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft meer details. "Budget OK, buffer inkomsten OK, speculatietaks weg, arbeidsmarkt flexibeler, concurrentiekracht versterkt. Nu nog vennootschapsbelasting!", twitterde De Wever. Budget OK, buffer inkomsten OK, speculatietaks weg, arbeidsmarkt flexibeler, concurrentiekracht versterkt. Nu nog vennootschapsbelasting! — Bart De Wever (@Bart_DeWever)

De topministers van de federale regering zaten vandaag een hele dag samen in de Wetstraat 16. Ze zochten al sinds 11 uur vanmorgen een oplossing voor de politieke crisis rond de begroting en een reeks andere dossiers. Premier Charles Michel bevestigde eerder al dat er een principieel akkoord is over de begroting, waarbij een inspanning gemoeid is van 3 miljard euro. De regering kreeg van Europa tot maandag respijt om haar budgettair huiswerk in te dienen.



Maandagavond kwam het tot een breuk in de onderhandelingen over de CD&V-eis voor een meerwaardeheffing. Die leidde tot het uitstellen van de state of the union in de Kamer. Dinsdag probeerde de premier dan 's avonds de brokken te lijmen tijdens een uitgebreide kern, maar sindsdien beperkten de onderhandelingen zich tot bilaterale gesprekken. De verbale uitvallen heen en weer van de coalitiepartners gaven aan dat het water nog diep was.