Michel en zijn vicepremiers zoeken al tien uur naar een uitweg uit de politieke crisis

14/10/16 - 20u59 Bron: Belga

N-VA-vicepremier Jan Jambon en financiënminister Johan Van Overtveldt, afgelopen woensdag. © belga.

Begroting De topministers van de federale regering zitten nog steeds samen in de Wetstraat 16. Ze zoeken al sinds 11 uur vanmorgen een oplossing voor de politieke crisis rond de begroting en een reeks andere dossiers. Het is onduidelijk of er vanavond nog witte rook zal komen, de situatie is complex.

Premier Charles Michel bevestigde eerder al dat er een principieel akkoord is over de begroting, waarbij een inspanning gemoeid is van 3 miljard euro. De regering kreeg van Europa tot maandag respijt om haar budgettair huiswerk in te dienen.



Maandagavond kwam het tot een breuk in de onderhandelingen over de CD&V-eis voor een meerwaardeheffing. Die leidde tot het uitstellen van de state of the union in de Kamer. Dinsdag probeerde de premier dan 's avonds de brokken te lijmen tijdens een uitgebreide kern, maar sindsdien beperkten de onderhandelingen zich tot bilaterale gesprekken. De verbale uitvallen heen en weer van de coalitiepartners gaven aan dat het water nog erg diep was. Lees ook Michel roept meerderheid op tot eenheid: "Wat ons bindt is sterker dan wat ons scheidt"

