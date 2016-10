Kernkabinet komt opnieuw samen

Door: redactie

14/10/16 - 11u30 Bron: Belga

N-VA-vicepremier Jan Jambon en financiĆ«nminister Johan Van Overtveldt, afgelopen woensdag. © belga.

Rond deze tijd komt het kernkabinet opnieuw samen over de begroting en een reeks hervormingen die op de regeringstafel ligt. Dat is voor het eerst sinds dinsdagavond, toen premier Charles Michel de scherven moest lijmen na de breuk in de onderhandelingen over de CD&V-eis voor een meerwaardeheffing. Sindsdien beperkten de gesprekken zich tot bilaterale contacten tussen de premier en zijn vicepremiers.