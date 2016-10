Europa geeft regering uitstel tot maandag voor begroting

Door: redactie

13/10/16 - 19u20 Bron: Belga

© photo news.

De federale regering krijgt tot maandag tijd om de ontwerpbegroting voor 2017 in te dienen bij de Europese Commissie. Dat heeft bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici vandaag gezegd in een gesprek met VRT Nieuws.

Pierre Moscovici. © afp.

Ook drie dagen na het uitstel van de State of the Union heeft de regering van premier Charles Michel nog steeds geen akkoord bereikt over de begroting. De tijd tikt, want sinds 2013 moeten de eurolanden jaarlijks tegen 15 oktober een ontwerpbegroting voor volgend jaar indienen. Die deadline blijkt echter niet zo strikt. De indiening kan volgens de eurocommissaris tot maandag wachten, zo weet de VRT.



De regels zijn vastgelegd in de zogenaamde twopack, een van de wetgevende pakketten die de lidstaten en het Europees Parlement hebben ingevoerd om een herhaling van de traumatische eurocrisis te vermijden. Bedoeling is om veel sneller zicht te krijgen op mogelijke budgettaire ontsporingen die zware gevolgen kunnen hebben voor de hele monetaire unie.