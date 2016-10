"Maggie De Block maakt pensioenspaarders nodeloos ongerust"

Door: redactie

13/10/16 - 18u18 Bron: Belga

De meerwaardebelasting die CD&V voor ogen heeft, viseert mensen met meer dan 250.000 à 300.000 aan aandelen in portefeuille. Dat heeft voorzitter Wouter Beke vandaag gezegd voor de camera's van Villa Politica. Beke verweet Open Vld-minister Maggie De Block ook dat ze de mensen "nodeloos ongerust maakt" door twijfel te zaaien over pensioenspaarders.

Minister Maggie De Block (Open Vld). © photo news.

"Zoals ik de grote lijnen lees, zal het niet enkel over de grote vermogens gaan, maar wel om iedere burger van ons land die een beetje spaargeld en een aandeel heeft", lanceerde De Block vanmiddag. Het is haar naar eigen zeggen bovendien niet duidelijk of pensioenspaarders wel buiten schot blijven.



Beke pikt die insinuaties niet. "Ik vraag me af waar mevrouw De Block het vandaan haalt om te zeggen dat het om pensioenfondsen gaat?", reageerde hij. "Het gaat hier om mensen die aandelen hebben in vennootschappen."



De CD&V-voorzitter heeft "veel onzin" zien verschijnen over het voorstel van zijn partij. Hij herhaalt dat de aandelen van tachtig procent van de ondernemingen in België niet geviseerd worden. "Het gaat niet over de bakker of de slager of de kruidenier."



Wat levert het op?

De opbrengst raamt Beke op 80 miljoen euro in de eerste jaren, wat nadien verder zou kunnen stijgen. Hij merkte daarbij wel op dat over de plafonds en de vrijstellingen in het voorstel zeker nog gepraat kan worden.



Of die geraamde opbrengst niet wat beperkt is? "Een regering die elke dag moet kijken hoe ze de budgetten kan ordenen om de toekomstige pensioenen en de ziektekosten te betalen, om de veiligheid te garanderen en daar extra investeringen te doen, daar is elke euro welkom voor", reageerde Beke.



Voor CD&V kadert de meerwaardebelasting echter in de hervorming van de vennootschapsbelasting. "We hebben eind augustus al gezegd dat daarvoor dit ook mee op tafel moet komen", aldus Beke, die zijn twijfels herhaalde bij de berekeningen van N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt en diens claim dat de verlaging van de vennootschapsbelasting volledig budgetneutraal is. "Ik mag het hopen, maar ik maak me daar wel grote zorgen over", aldus Beke. "We moeten zorgen dat we niet door hervormingen vandaag de putten van morgen aan het graven zijn."