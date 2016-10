Beke: "Een bepaalde partij heeft ons voorstel zeer negatief geframed"

Door: redactie

De meerwaardebelasting die CD&V voor ogen heeft, viseert mensen met meer dan 250.000 à 300.000 aan aandelen in portefeuille. CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt het niet kunnen dat "een bepaalde partij ons voorstel zeer negatief heeft geframed". Dat zei hij vandaag in Terzake en Villa Politica. Beke verweet Open Vld-minister Maggie De Block ook dat ze de mensen "nodeloos ongerust maakt" door twijfel te zaaien over pensioenspaarders.

Minister Maggie De Block (Open Vld). © photo news. "Zoals ik de grote lijnen lees, zal het niet enkel over de grote vermogens gaan, maar wel om iedere burger van ons land die een beetje spaargeld en een aandeel heeft", lanceerde De Block vanmiddag. Het is haar naar eigen zeggen bovendien niet duidelijk of pensioenspaarders wel buiten schot blijven.



Beke pikt die insinuaties niet. "Ik vraag me af waar mevrouw De Block het vandaan haalt om te zeggen dat het om pensioenfondsen gaat?", reageerde hij. "Het gaat hier om mensen die aandelen hebben in vennootschappen."



De CD&V-voorzitter heeft "veel onzin" zien verschijnen over het voorstel van zijn partij. Hij herhaalt dat de aandelen van tachtig procent van de ondernemingen in België niet geviseerd worden. "Het gaat niet over de bakker of de slager of de kruidenier." Lees ook Opmerkelijk: Kris Peeters publiceert volledige onderhandelingstekst CD&V

