Michel roept meerderheid op tot eenheid: "Wat ons bindt is sterker dan wat ons scheidt"

13/10/16 - 16u34 Bron: Belga

Premier Xharles Michel vandaag in het federaal parlement. © belga.

Premier Charles Michel heeft de meerderheidspartijen opgeroepen de meningsverschillen te overstijgen. Tijdens een reeks interpellaties in de Kamer over de politieke situatie gaf de eerste minister toe dat de voorbije uren en dagen niet eenvoudig zijn geweest. "Maar het is mijn overtuiging dat hetgeen ons bindt sterker is dan wat ons onderscheidt", aldus premier Michel, die zich daarvoor rechtstreeks tot de coalitiepartners richtte.