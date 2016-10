"Geen begrotingsakkoord voor alle gevolgen van meerwaardebelasting voor alle burgers duidelijk zijn"

Door: redactie

Open Vld is niet van plan zich te laten opjagen rond de meerwaardebelasting die CD&V wil. Alle gevolgen voor alle burgers moeten duidelijk zijn, onderstreepte minister Maggie De Block vandaag in Villa Politica. "Ik denk dat dat vandaag nog niet het geval is."

"Als men zo'n maatregel presenteert, die zeer ingrijpend is en op alle burgers van het land betrekking kan hebben, dan moet dat goed uitgeklaard worden en kan pas een beslissing genomen worden als alle mogelijke gevolgen voor alle burgers op tafel liggen. En ik denk dat dat vandaag nog niet het geval is", aldus De Block.



Concreet is volgens haar nog niet duidelijk of gewone pensioenspaarders wel buiten schot blijven in het voorstel van CD&V. "Mij is niet duidelijk of die gevrijwaard gaan blijven. Ik heb dat daar toch niet in gelezen", poneerde ze. Pensioensparen promoten, maar daar dan tegelijk "nog eens dertig procent van afhouden", dat kan niet voor De Block.



Voorstel van Kris Peeters

Het voorstel van CD&V dat vicepremier Kris Peeters vandaag online zwierde, voorziet in elk geval een dalende belastbare grondslag naarmate aandelen langer in portefeuille gehouden worden. Na dertig jaar geeft dat een volledige vrijstelling. Tegelijk voorzien de christendemocraten nog een reeks vrijstellingen, waaronder een van 50.000 euro per persoon over een periode van tien aanslagjaren.



De Block is echter niet overtuigd dat de kleine belegger gespaard blijft. "Zoals ik de grote lijnen lees, zal het niet enkel over de grote vermogens gaan, maar wel om iedere burger van ons land die een beetje spaargeld en een aandeel heeft."



En ook de vrijstellingen voor aandelen van kleine KMO's en starters kunnen De Block niet over de streep trekken. "Men blijft geen kleine KMO. Als men het goed doet, wordt men een middelgrote en een grote KMO. Een startende onderneming is men na een paar jaar ook niet meer, dus daar zal nog wat meer overtuigingskracht achter moeten zitten."



Een akkoord tegen zaterdag is voor De Block geen must. "Daarvoor moet men eerst samen rond de tafel gaan zitten. En u weet dat dat niet altijd evident is", klonk het nog. Sowieso geldt de deadline trouwens enkel voor de begroting, herhaalde ze tot slot.