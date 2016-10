Premier vandaag op rooster

Door: redactie

13/10/16 - 05u30

Spitsroeden lopen: dat moet premier Michel vandaag in het parlement. Tot 14 uur heeft hij de tijd om zijn Vlaamse partners weer op één lijn te brengen over de belastingen. Zo niet, volgt de totale afgang.

"De landingsbaan is in zicht, maar je moet de lichtjes willen zien." Dat soort zinnetjes was gisteren troef in de Wetstraat. Maar terwijl de premier met pendeldiplomatie een compromis probeerde te smeden over de hervorming van de vennootschapsbelasting, een rijkentaks en de activering van slapend spaargeld, bleven de bloempotten heen en weer vliegen tussen CD&V, N-VA en Open Vld. De wil om uit de crisis te raken, is er wel. Een concrete piste ook. Maar het wantrouwen, de angst om geflikt te worden en de weerstand bij N-VA en Open Vld tegen "een nieuwe pestbelasting voor de middenklasse" regeren zo fel, dat de premier zijn topministers gisteravond zelfs niet meer rond één tafel bracht.



Maar ondertussen tikt de klok ongenadig. Dinsdag kon de regering nog de hoon van het parlement ontlopen door de regeerverklaring uit te stellen. Maar vandaag moeten en zullen Michel en co. spitsroeden lopen in de Kamer, waar de oppositie de messen slijpt om de verdeeldheid binnen Michel I nog eens pijnlijk te etaleren. Forceert Michel tegen 14 uur alsnog een doorbraak, dan maakt zijn ploeg een herstart. Zo niet, ondergaat de premier een totale vernedering.



