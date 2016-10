CM: "Hallucinant dat gezondheidszorg voor een derde van inspanning moet opdraven"

Door: redactie

begroting "Het is hallucinant dat een regering met zoveel departementen en ministeries een derde van de begrotingsinspanning afwentelt op de sociale zekerheid en gezondheidszorg." Dat zegt Luc Van Gorp, de voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Van Gorp waarschuwt dat het systeem zijn limieten heeft bereikt. "Als we niet op een andere manier met het budget voor gezondheidszorg omgaan, dan zal dat ten koste gaan van het hele systeem."

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde begin deze maand het voorstel van begroting van de gezondheidszorg voor volgend jaar goed. Daarbij was sprake van een besparing van 660 miljoen euro. Intussen ziet het er naar uit dat de besparingen nog hoger zullen uitvallen.



"Het is onwaarschijnlijk dat de sociale zekerheid en gezondheidszorg moeten opdraaien voor een derde van het geheel", aldus CM-voorzitter Van Gorp. Hij vreesde eerder al dat extra besparingen de patiënt wel pijn zullen doen. Wat hij extra betreurt, is dat er met zo'n besparing geen ruimte zal zijn voor nieuwe, "zo noodzakelijke" initiatieven. "We zien dat als sneeuw voor de zon verdwijnen."



Maar Van Gorp kijkt verder dan dat. "Nu komt er een smak bovenop. Maar dat zal binnen een jaar weer zo zijn en het jaar nadien opnieuw", luidt het. En meteen waarschuwt hij dat de "kaasschaafmethode" aan haar limieten zit. "Als je aan het vel begint te schaven, begint het te bloeden", drukt Van Gorp het uit.