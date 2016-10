Gekibbel om belastingen: Van Overtveldt haalt uit

Door: EVM

12/10/16 - 18u04

© belga.

De sfeer is goed in de Wetstraat. Terwijl de coalitiepartners koortsachtig zoeken naar een compromis om de begroting af te ronden, gooit minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nog een keer de knuppel in het hoenderhok.

"Constructief samenwerken heet dat. In geen énkel van die voorstellen stond of staat een meerwaardebelasting"

Met een persbericht van het kabinet-Financiën gaat Van Overtveldt voluit. Daarin wil hij "nogal wat hele en halve onwaarheden over de financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting" rechtzetten.



Volgens Van Overtveldt heeft hij nooit voorgesteld om de verlaging van de vennootschapsbelasting te financieren met een meerwaardebelasting, zoals Wouter Beke (CD&V) beweert.



"De minister heeft maar één voorstel aan de regering voorgelegd, en er later een aantal varianten op ontwikkeld, rekening houdende met de wensen van de coalitiepartners. Constructief samenwerken heet dat. In geen énkel van die voorstellen stond of staat een meerwaardebelasting."



CD&V wil absoluut een meerwaardebelasting op aandelen koppelen aan de hervorming van de vennootschapsbelasting. Niet nodig, zegt de minister van Financiën. "Er is totaal geen meerwaardebelasting nodig om de hervorming van de vennootschapsbelasting te financieren, integendeel. Zowel in het originele voorstel dat ik gedaan heb, als in de varianten, is de financiering 100 procent rond. En iedereen die iets anders beweert, kent zijn dossier niet."



De coalitiepartners zitten met andere woorden nog niet op één lijn.