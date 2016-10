Peeters houdt voet bij stuk: "We gaan ervan uit dat ons voorstel de eindmeet haalt"

JC

12/10/16 - 08u36

CD&V blijft vasthouden aan haar voorstel voor een meerwaardebelasting. Dat heeft vicepremier Kris Peeters, die maandagavond de begrotingsbesprekingen verliet omdat er onenigheid was over dat voorstel, vanmorgen gezegd op Radio 1. "We gaan ervan uit dat ons voorstel de eindmeet haalt."

Er is maar een akkoord wanneer iedereen zich achter een voorstel kan scharen en dat is vandaag nog niet het geval Kris Peeters "Er moeten nog een aantal knopen worden doorgehakt", zei Kris Peeters in De ochtend. "Het is voor iedereen duidelijk dat een rechtvaardige fiscaliteit voor ons belangrijk is, en ik hoop dat ook de andere partijen binnen de regering daar samen met ons een oplossing voor kunnen vinden."



De vice-premier hoopt zo snel mogelijk op witte rook. "We zijn er al een tijdje mee bezig, maar er is maar een akkoord wanneer iedereen zich achter een voorstel kan scharen en dat is vandaag nog niet het geval. We zullen zien waar we uitkomen, maar we gaan ervan uit dat de andere partijen zich hier achter zullen stellen."



Intussen staat CD&V open voor elk concreet voorstel, aldus Peeters. "Wij willen elk voorstel bekijken waarbij men geld dat op spaarboekjes staat op een effectieve manier in de economie kan krijgen. Investeringen in scholen, in andere belangrijke infrastructuur, in de economie, moeten aangemoedigd worden."

Geen spijt Spijt van zijn aanpak heeft hij niet. "Ik ben niet weggelopen van de onderhandelingen: tijdens de uren dat wij niet aanwezig waren in Lambermont hebben wij hard gewerkt om andere voorstellen op te maken. We hebben concrete voorstellen overgemaakt, die bekeken zijn. Wij willen een oplossing, zodat de begroting zo snel mogelijk gefinaliseerd kan worden."