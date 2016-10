Topministers zitten opnieuw samen voor begroting

Door: redactie

video Premier Charles Michel en zijn topministers zitten sinds iets voor 17 uur opnieuw aan tafel in de zoektocht naar een akkoord over de begroting voor 2017 en een reeks hervormingen. De vergadering volgt op een dag van informele contacten, nadat de gesprekken maandagnacht waren afgesprongen.

CD&V-vicepremier Kris Peeters - die maandagnacht niet meer naar de onderhandelingstafel terugkeerde bij gebrek aan garanties over een meerwaardebelasting - wilde bij aankomst aan de Wetstraat 16 niets kwijt. Net zo min als N-VA-collega Jan Jambon, die de begroting niet wil afkloppen zonder duidelijke afspraken over de verlaging van de vennootschapsbelasting.



Open Vld'er Alexander de Croo sprak wel. De liberaal wil de onderhandelingen breder trekken, zo liet hij verstaan. "De echte discussie gaat over welke maatregelen we moeten nemen om onze economie te stimuleren, over hoe we mensen kunnen motiveren om te investeren in de economie. Niet over welke belastingen we nog gaan uitvinden", klonk het.



Concreter dan dat werd De Croo daarover niet op het trottoir bij de premier. Eerder op de dag had hij ook al verwezen naar de meer dan 260 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. Dat bedrag neemt elke maand toe, ondanks de lage rente. "Heel veel mensen zijn op zoek naar een investering die rendeert", aldus de liberale vicepremier. "Laat ons eens nadenken hoe we ervoor zorgen dat hun spaargeld vloeit naar jonge mensen die starten, naar KMO's die voor nieuwe jobs zorgen en verder willen groeien."



Ook over de vraag wanneer een akkoord rond zou kunnen zijn, bleef De Croo vaag. Al merkte de liberaal wel op dat enkel de begroting vrijdag rond moet zijn voor Europa. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke liet in de loop van de dag verstaan dat de begroting op zich "klaar is en naar Europa kan worden gestuurd". En de MR sloeg maandag al op die nagel. Voor N-VA is er echter pas een akkoord als er een akkoord is over alles, zo klonk het maandagnacht.



Dat de coalitiepartners dinsdag weer samenzitten, bewijst voor verschillende betrokkenen dat van een echte crisis toch geen sprake is. En dat er iets concreets op tafel ligt. Begrotingsminister Sophie Wilmès sprak in dat verband van "een nieuw voorstel dat het onderzoeken waard is".