De Croo: "Kunnen we er niet voor zorgen dat de miljarden op spaarboekjes naar jonge starters of KMO's vloeien?"

Door: redactie

11/10/16 - 15u53 Bron: Belga

begroting "In plaats van altijd maar te spreken over mensen meer belasten, zouden we beter een debat voeren hoe we ervoor zorgen dat mensen die investeren, ook een fatsoenlijk rendement krijgen." Dat zegt Open Vld-vicepremier Alexander De Croo, na de breuk in de onderhandelingen over de begroting. "Ik heb soms het gevoel dat we in de omgekeerde wereld zitten."