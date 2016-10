Oppositie furieus over totale afwezigheid regering in de Kamer

Door: redactie

Premier Charles Michel laat zich niet vastpinnen op een datum voor zijn beleidsverklaring, nadat die ter elfder uren werd uitgesteld. In een erg korte brief aan de Kamer zegt hij slechts met de verklaring te zullen komen "zodra het resultaat van de onderhandelingen bereikt is". De oppositie toonde zich intussen furieus dat geen enkel lid van de regering present tekende.

"Du jamais vu dat de regeringsbanken leeg blijven tijdens de openingszitting", klonk het unisono bij de oppositiepartijen. Zij vroegen "toch een minimum minimorum aan beleefdheid" van de regering om minstens één lid af te vaardigen. Zeker omdat onder meer Kris Peeters, Alexander De Croo en Willy Borsus in de wandelgangen gespot waren.



De oppositie riep Kamervoorzitter Siegfried Bracke op om op zijn strepen te staan. Maar hij hield het erop dat "het de Kamer is die zal beslissen of de aanwezigheid van de eerste minister of een lid van de regering gevorderd zal worden of niet".



Even voordien had de conferentie van voorzitters daarover immers geen consensus bereikt. Dat de meerderheid bovendien weigert om donderdag een vragenuurtje te organiseren, zat de oppositie al helemaal hoog. Toen Michels voorganger Elio Di Rupo destijds de beleidsverklaring uitstelde omwille van begrotingsproblemen, was hij daar tenminste wel toe bereid, zo klinkt het.



Intussen heeft Bracke de vergadering een half uur geschorst. Dat is de normale gang van zaken wanneer een lid daar om verzoekt.