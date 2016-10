Reynders reist niet meer naar Japan door begrotingscrisis

Door: redactie

11/10/16 - 12u16 Bron: Belga

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. © epa.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders reist niet meer naar Japan voor het staatsbezoek. De perikelen rond de begroting houden de MR-vicepremier in Brussel.

Het zou de eerste keer zijn dat er een staatsbezoek plaatsvindt zonder dat iemand van de federale regering daarbij aanwezig is. Maar het staatsbezoek is wel degelijk "politiek gedekt", zoals dat heet. Het hele bezoek en de toespraken en ontmoetingen zijn goedgekeurd door de regering. Bovendien gebeurt het wel vaker dat de koning buitenlandse ministers of hoogwaardigheidsbekleders ontmoet zonder dat daar een regeringslid bij aanwezig is.



Minister Reynders zou morgen in Tokio namens de federale regering een nieuw dubbelbelastingverdrag met Japan ondertekenen. Dat zal nu gebeuren door de ambassadeur. Voor de deelstaten zullen de minister-presidenten dat nieuwe verdrag ondertekenen.