Oppositie roept premier Michel naar Kamer

Door: redactie

11/10/16 - 10u19 Bron: Belga

PS-voorzitter Elio Di Rupo. © belga.

Oppositiepartij PS vraagt dat premier Charles Michel vanmiddag in de Kamer tekst en uitleg komt geven bij de geblokkeerde federale begrotingsgesprekken.

"Het gaat hier om een echte crisis van een regering zonder begroting en zonder beleidsverklaring", zo stelt de PS-Kamerfractie in een persbericht. De Franstalige socialisten zijn "ongerust" over de nieuwe geplande besparingsmaatregelen die in de begroting 2017 zitten, met name op het vlak van de gezondheidszorg. Ook daarover moet de regering uitleg geven, vindt de PS.

Olivier Maingain (Défi). © photo news.

Ook DéFI-voorzitter Olivier Maingain vindt dat premier Charles Michel vanmiddag naar het parlement moet komen om te antwoorden op de noodvragen die de oppositie heeft bij de "zware crisis in de meerderheid".



Dat zegt Maingain in een korte reactie op de situatie in de Westraat. De DéFI-voorzitter vindt het ook onaanvaardbaar dat er geen lid van de federale regering mee naar Japan is om het staatsbezoek van het Belgische vorstenpaar politiek te 'dekken'. "Dat is een politieke fout. Een bewijs dat de premier de situatie in zijn regering niet kan beheersen", aldus Maingain.