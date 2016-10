Politicoloog: "Uitstel 'state of the union' is pijnlijke afgang"

Door: redactie

11/10/16 - 09u47 Bron: Belga

Vicepremier Kris Peeters (die gisteren de onderhandelingstafel verliet) en de Belgische premier Charles Michel. © belga.

Dat premier Charles Michel zijn beleidsverklaring moet uitstellen, betekent een pijnlijke politieke afgang voor de regering. Dat zegt politicoloog Dave Sinardet. "Dit is een blamage. De regering lijdt gezichtsverlies."

Politicoloog Dave Sinardet. © rv.

"Normaal gezien wordt de beleidsverklaring gepresenteerd op de tweede dinsdag van oktober. Dat is een lange traditie, die is begonnen onder Jean-Luc Dehaene", legt Sindardet uit. "Het is niet de eerste keer dat ze moet worden uitgesteld. Het gebeurde onder Leterme, maar ook nog in 2012 en 2013 onder Di Rupo. In 2012 was het wel afgesproken, want toen waren er op zondag gemeenteraadsverkiezingen. Het is wel nieuw dat de verklaring nog tot vannacht gepland stond. Het uitstel komt door een fundamentele crisis."



En dat betekent gezichtsverlies voor de regering, vindt de politicoloog. "Men verwijst nu duchtig naar de regering Di Rupo, wat zeer pijnlijk is voor de regeringspartijen. Zeker voor de N-VA, die de regering Di Rupo verweet te knoeien en geen samenhang te hebben. Dat een regering met N-VA nu zelf de beleidsverklaring moet uitstellen, is een politieke afgang. Het legt problemen binnen de regering bloot."



Sinardet vermoedt dat de regering die problemen nog te boven komt. "Dit is eigenlijk een nieuw hoogtepunt, of dieptepunt, van de problemen die er al sinds het begin van de regeerperiode zijn: de tegenstelling tussen links en rechts en het gebrek aan vertrouwen. Zo'n tegenstelling hoeft nochtans geen probleem te zijn. Het werkte bijvoorbeeld onder Guy Verhofstadt, maar toen bestond er wel vertrouwen tussen de partijen. Nu vormen de tegenstellingen én het gebrek aan vertrouwen een gevaarlijke cocktail."