CD&V-voorzitter Wouter Beke: "Er is geen crisis, de begroting ligt klaar"

11/10/16 - 08u49 Bron: Radio 1

CD&V-voorzitter Wouter Beke blijft vanochtend erg kalm na de afgesprongen onderhandelingen over de begroting. De minister van Begroting nuanceerde op Radio 1 de kritiek op Kris Peeters die gisterenavond vertrok en niet meer terugkeerde naar de onderhandelingen. "Er is geen crisis, de begroting ligt klaar. Deze voormiddag zitten we weer samen om de beleidsverklaring te schrijven."

CD&V-minister Kris Peeters verliet gisterenavond de onderhandelingstafel. © belga. CD&V-vicepremier Peeters verliet maandagavond de onderhandelingstafel. De onderhandelingen waren vastgelopen op de meerwaardebelasting op aandelen. CD&V wil die maatregel absoluut invoeren en koppelt het aan de lagere vennootschapsbelasting, een eis van de N-VA. Rond middernacht bleek dat Peeters niet zou terugkeren naar de onderhandelingstafel.



Peeters stuurde zijn collega-ministers wel nog een nieuw voorstel, waarover hij dinsdagochtend om negen uur opnieuw wilde samenzitten. Maar premier Michel en coalitiepartners N-VA, Open Vld en MR lieten zich dus niet voor het blok zetten. Zij reageerden ook 'not amused' op de houding van CD&V. Intussen werd de 'State of the Union' uitgesteld.



Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke moeten de zaken niet "gedramatiseerd" worden. Hij benadrukt dat de begroting 2017 zo goed als klaar is, maar dat er "de komende dagen" verder moet gesproken worden over de verlaging van de vennootschapsbelasting, maar ook over de "rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de inspanningen waarbij ook de grote vermogens een bijdrage moeten doen".



Beide zaken stonden niet in het regeerakkoord, erkent Beke, maar die hervormingen worden volgens hem best de komende dagen "op een ernstige manier" besproken. Zo wil CD&V garanties dat de verlaging van de vennootschapsbelasting "op de juiste manier gefinancierd wordt". "Anders moeten we volgend jaar vaststellen dat er een gat is", stelt Beke. CD&V blijft ook ijveren voor de realisatie van die vermogenswinstbelasting op aandelen. "De bijdrage van mensen met een groot vermogen is belangrijk. Het gaat hier niet om de kleine belegger of kleine kmo's. Die worden ontzien", aldus Beke.



Dat premier Michel zijn beleidsverklaring moet uitstellen, is volgens Beke "niet elegant, maar ook geen drama". Beke ontkent dat zijn partij premier Michel het mes op de keel heeft gezet. Volgens hem is er geen sprake van "een crisis, uitlokking of gokken".

