Crisis in regering compleet: Michel stelt 'state of the union' uit

BEGROTING Premier Charles Michel stelt zijn beleidsverklaring uit. De onderhandelingen over de begroting en bijkomende structurele hervormingen gaan in tussentijd wel voort. Maar het is de eerste minister die de agenda daarvan zal bepalen, klinkt het deze nacht bij de premier. CD&V gooide eerder omstreeks middernacht de knuppel in het hoenderhok en besloot niet meer naar de onderhandelingstafel terug te keren. De partij eiste garanties dat de door haar gevraagde meerwaardebelasting er voor het einde van het jaar zou komen.

De premier werd normaal gezien vanmiddag om twee uur in de Kamer verwacht, om er met een akkoord op zak zijn beleidsverklaring af te leggen. Daardoor zouden nog slechts enkele uren resten om tot een akkoord te komen. Maar premier Michel liet zich dus niet voor het blok zetten door CD&V. De 'state of the union' wordt uitgesteld, zo klonk het nadat de premier en de overige vicepremiers nog een kleine twee uur hadden samengezeten voor een "nababbel".



De onderhandelingen worden intussen wel voortgezet. Maar wel volgens de agenda die premier Michel zal bepalen, beklemtoont men in zijn entourage. Eerder was ook bij N-VA al ongenoegen te horen over het feit dat CD&V - bovenop de beslissing om gisterenavond laat niet meer aan te schuiven - ook nog eens op eigen houtje de volgende bijeenkomst wilde opdringen.



Nadat Kris Peeters zijn coalitiepartners gisteravond vier uur liet wachten, stuurde CD&V een tekst naar de premier waarin ze een gelijktijdige uitrol vraagt van de hervorming van de vennootschapsbelasting én een meerwaardebelasting op aandelen in de vennootschaps- en personenbelasting. "De regering zal een coherent regime voor de belasting van meerwaarden onderzoeken teneinde de ministerraad toe te laten een concreet voorstel goed te keuren voor het einde van het jaar", klinkt het in de tekst. En sterker: voor CD&V was het daardoor te laat om nog verder te onderhandelen. "Dinsdagochtend om 9 uur willen wij verder praten over ons voorstel", klinkt het.



Premier Michel en de coalitiepartners reageerden furieus op het nieuws. N-VA wil de vennootschapsbelasting direct uitrollen zonder bijkomende voorwaarden en Open Vld wil helemaal geen vermogenswinstbelasting. Hoe draait dit uit? De totale clash? Niemand die het weet.

Uitvoeren en onderzoeken Charles Michel had even voordien een nieuw compromisvoorstel op tafel gelegd, maar dat volstond voor de christendemocraten niet. Het grote pijnpunt? De door N-VA op tafel gelegde hervorming van de vennootschapsbelasting zou worden "uitgevoerd", terwijl de meerwaardebelasting die CD&V wil, "onderzocht" zou worden. "Wij vragen een parallellisme tussen de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting", klinkt het vannacht op het kabinet-Peeters. "Met dezelfde timing, dus tegen het einde van het jaar. Dat is haalbaar."



De begroting voor 2017 is de facto rond, dus premier Michel zou er in principe mee naar de Kamer kunnen om er zijn beleidsverklaring rond te bouwen. N-VA wil echter niet weten van een begroting zonder structurele hervormingen. "Er is nog geen sprake van een akkoord over de begroting. De hervorming van de vennootschapsbelasting en de arbeidsmarkt maakt integraal deel uit van het begrotingsakkoord en daar zijn nog stappen te zetten", stelde het kabinet van N-VA-vicepremier Jan Jambon de voorbije avond nog stellig. Iets wat Jambon kort nadien zelf bekrachtigde in een tweet.