Crisis in regering-Michel compleet

Dieter Dujardin

11/10/16 - 00u14 Bron: eigen berichtgeving

Vicepremier Kris Peeters. © belga.

Begroting Er hangt nu echt een sfeer van crisis binnen de federale regering. Nadat Kris Peeters zijn coalitiepartners gisteravond vier uur liet wachten, stuurde CD&V een tekst naar de premier waarin ze een gelijktijdige uitrol vraagt van de hervorming van de vennootschapsbelasting én een meerwaardebelasting op aandelen in de vennootschaps- en personenbelasting.

"De regering zal een coherent regime voor de belasting van meerwaarden onderzoeken teneinde de ministerraad toe te laten een concreet voorstel goed te keuren voor het einde van het jaar", klinkt het in de tekst. En sterker: voor CD&V was het daardoor te laat om nog verder te onderhandelen. "Dinsdagochtend om 9 uur willen wij verder praten over ons voorstel", klinkt het. Premier Michel en de coalitiepartners reageerden furieus op het nieuws. N-VA wil de vennootschapsbelasting direct uitrollen zonder bijkomende voorwaarden en Open Vld wil helemaal geen vermogenswinstbelasting. Hoe draait dit uit? De totale clash? Niemand die het weet.

Lees hier de tekst die CD&V verstuurde:

De federale regering heeft de voorbije twee jaar een hele reeks maatregelen genomen om ons fiscaal model te hervormen.



Zoals opgenomen in het regeerakkoord bevorderen deze hervormingen de groei, verlagen ze de lasten op arbeid en ondersteunen ze rechtvaardigheid.



De komende maanden zal de Minister van Financiën een analyse uitvoeren om deze drie doelstellingen verder te concretiseren: groei bevorderen, lasten op arbeid verlagen en rechtvaardigheid ondersteunen.



In het kader van rechtvaardige fiscaliteit heeft de regering beslist om een minimumwinstbelasting in te voeren.



Verder heeft de regering een maatregel beslist op het gebied van meerwaarden waarmee we het oneigenlijk gebruik tegengaan.



In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de roerende voorheffing, zal de regering een coherent regime voor de belasting van meerwaarden op aandelen in de vennootschaps- en personenbelasting onderzoeken teneinde de ministerraad toe te laten een concreet voorstel goed te keuren voor het einde van het jaar.



Dit regime zal o.m. rekening houden met de volgende principes:

- degressiviteit van het tarief in functie van de duurtijd van het aanhouden van de aandelen;

- niet van toepassing op KMO- en startersaandelen;

- niet van toepassing op historische meerwaarden;

- niet van toepassing op meerwaarden die terug geïnvesteerd worden in economische activiteiten.



In dit kader wordt een studie aan de NBB gevraagd, gelijktijdig met haar impactanalyse betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting.