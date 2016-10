Nauwelijks geld voor zware beroepen

Katrien Stragier

10/10/16 - 18u15 Bron: eigen berichtgeving

begroting Hoeveel geld voorziet de regering voor zware beroepen? Die vraag maakt ook deel uit van het begrotingsoverleg. De enveloppe bedraagt voor 2019 amper 40 miljoen.

"Dat is niet veel", zo klinkt het bij de vakbonden over de 40 miljoen die zou vastliggen om aan zware beroepen te spenderen. Werknemers met zo'n zware taak mogen vroeger met pensioen, en betekenen dus een extra kost voor de overheid. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn dat systeem aan het hervormen en hebben al vier grote criteria vastgelegd: hoe fysiek zwaar is de job, hoe belastend is de werkorganisatie (bijvoorbeeld nachtwerk), hoe groot is het veiligheidsrisico en hoe hoog ligt de mentale of emotionele druk. Die criteria moeten ze nog verder invullen. Maar alles hangt af van het budget: hoe groter dat is, hoe meer mensen in de categorie zwaar beroep kunnen vallen.

Budget en timing

In de Wetstraat klinkt het dat er vanaf 2019 maar zo'n 40 miljoen is vastgelegd voor die zware beroepen: 24 miljoen voor de privésector en 16 miljoen euro voor het overheidspersoneel. In die laatste groep lijkt het politiepersoneel en de leerkrachten al zo goed als zeker van een erkenning als zware taak. Het bedrag loopt nadien wel op, zo is er bijvoorbeeld 123 miljoen voorzien in 2022: 59 miljoen voorzien voor de zware taken in de privésector en 64 miljoen voor die in de openbare sector.



Het is maar de vraag of de vakbonden zich kunnen vinden in die timing. De regering heeft met de overheidsbonden immers afgesproken dat er al vanaf 2017 geld zou worden voorzien voor zware beroepen. Dat ter compensatie van het vervroegd pensioen, dat in de overheidssector vanaf 1 januari volgend jaar wordt verstrengd. Bovendien zou de hele hervorming - ook voor de privé - al vanaf 2018 ingaan, dus een jaar sneller dan er nu geld is vrijgemaakt.



Maar pensioenen worden ook een jaar vooraf aangevraagd. Het zal dus wellicht gaan om de pensioenaanvragen die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend.