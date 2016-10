Begrotingsgesprekken liggen opnieuw stil

bewerkt door: redactie

10/10/16 - 15u01 Bron: belga

Vicepremier Alexander De Croo. © photo news.

Het begrotingsoverleg ligt opnieuw stil. De federale vicepremiers zijn kort na de middag vertrokken op de ambtswoning van de premier, waar ze met Charles Michel sinds 11 uur samenzaten over de begroting.

"Om terug te koppelen", zo klinkt het op verschillende kabinetten. Welke nieuwigheden er precies voor te leggen vallen aan hun entourage, is voorlopig niet bekend. Rond 16 uur zou de onderhandelingsdraad weer worden opgepikt.



Vanmorgen rond zes uur waren de ministers al eens uit elkaar gegaan zonder akkoord. Toen was het grootste twistpunt het voorstel van CD&V om een belasting op de meerwaarde van alle soorten aandelen in te voeren. Dat kwam pas afgelopen weekend op tafel, nadat de premier nochtans weken geleden al van alle partijen hun voorstel had gevraagd. De coalitiepartners reageerden zeer gepikeerd om de tactiek van CD&V-vicepremier Kris Peeters, die geen doorbraken meer wou toestaan over besparingen, de vennootschapsbelasting en enkele sociale dossiers, als er niet meer fiscale rechtvaardigheid in het begrotingspakket werd ingebouwd.



MR-vicepremier Didier Reynders wil de onderhandelingen over de structurele hervormingen aan de vennootschapsbelasting en de arbeidsmarkt over de 'state of the union' van morgenmiddag tillen. En aangezien de begroting in zijn ogen rond is, kan worden afgeklopt, zo liet hij verstaan bij zijn aankomst op de Lambermont. Van een crisis is volgens hem geen sprake.



Premier Charles Michel hield de onderhandelingstafel vandaag overigens erg beperkt. Enkel de vier vicepremiers mochten om 11 uur mee aanschuiven. Zelfs begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) en haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kregen geen uitnodiging.