Publipart naar Raad van State voor schadevergoeding

7/09/17 - 15u30

Optima Bank De holding Publipart, een vehikel uit de invloedssfeer van Publifin, stapt naar de Raad van State. Via juridische weg wil ze een schadevergoeding bekomen voor het faillissement van Optima Bank, zo schrijven L'Echo en De Tijd op hun website.

Publipart verloor 2 miljoen euro door de val van Optima Bank, maar kan volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geen beroep doen op het Garantiefonds om er iets van te recupereren, omdat het een publiek vehikel is.



De advocaat van Publipart, Geert Lenssens, is het daar niet mee eens. Hij zegt dat het om een private naamloze vennootschap gaat en dat Publipart daarom ook recht heeft op een schadevergoeding. Er werd daarom een procedure opgestart bij de Raad van State tegen de minister.



Publipart is een holding waarmee de stad Gent en een groep Waalse gemeenten belangen in grote bedrijven aanhouden, onder meer in de stroomnetbeheerder Elia.