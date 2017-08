Organisatie achter eerlijke bank NewB dieper in het rood

kv

NewB, een coöperatieve organisatie die als doel heeft een eerlijke bank op te richten, heeft vorig jaar een verlies van 1,6 miljoen euro geboekt. Dat blijkt uit de jaarrekening van de coöperatieve, zo melden De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag.

NewB heeft de voorbije jaren al voor 5 miljoen euro aan verliezen opgestapeld. De inkomsten zijn verwaarloosbaar, maar CEO Dirk Coeckelbergh ziet geen reden voor paniek. "We hebben altijd gezegd dat we een aanloopfase van vijf tot zeven jaar nodig zouden hebben."



De Franse verzekeringsgroep Monceau pompte vorig jaar 10 miljoen euro in het project, dat na de financiële crisis werd gestart door vakbonden, middenveldorganisaties en geëngageerde burgers. Het is de bedoeling een eerlijke bank op te richten, maar de banklicentie is nog niet in orde. Het bedrijf heeft ruim 9 miljoen euro in kas.



NewB heeft voorlopig enkel nog maar een prepaid betaalkaart uitgegeven. "Eind dit jaar komen we met een verzekering die gekoppeld is aan onze GoodPay-betaalkaart, en volgend jaar willen we ook schadeverzekeringen aanbieden", zegt Coeckelbergh. Ondertussen wordt ook gesproken over de toetreding van andere institutionele partijen.