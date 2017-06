Amerikaanse grootbanken doorstaan stresstest

Bewerkt door: ib

29/06/17 - 00u45 Bron: Belga

Een toerist poseert voor het gebouw van de Amerikaanse federal reserve. © afp.

Voor het eerst sinds de start in 2011 hebben alle Amerikaanse grootbanken de uitgebreide stresstest van de Federal Reserve doorstaan. Die zette gisteren het licht op groen voor het dividendbeleid van de banken.

De stresstests werden ingevoerd na de financiële crisis in 2008, met de bedoeling om een herhaling van zo'n crisis te voorkomen. Na de kwaliteit van de kredieten, werd er deze keer gekeken naar de kapitaalpositie van 34 grootbanken - samen goed voor meer dan 50 miljard dollar aan activa.



Blijkt dat die allemaal aan hun aandeleninkoop- of dividendverplichtingen kunnen voldoen, zelfs in extreme omstandigheden. Enkel bij de Capital One zijn er voorwaarden opgelegd over de verdeling van het dividend.



Versoepelde regelgeving

Vorig jaar faalden Deutsche Bank en Santander voor de Amerikaanse stresstest, en kreeg Morgan Stanley voorwaarden opgelegd. De regering-Trump pleit ervoor de regelgeving in de sector te versoepelen, maar volgens de Fed is daarover nog geen enkele beslissing genomen.