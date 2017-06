Bankiers waarschuwen: "Nieuwe financiële crisis zal hard toeslaan"

Bewerkt door: LB

Wolkenkrabbers in aanbouw in Peking. Vorige maand verlaagde de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's de rating voor China voor het eerst sinds 1989. © ap.

Een nieuwe financiële crisis ligt te rijpen in opkomende economieën en zal bijzonder zwaar zijn. Daarvoor waarschuwt een invloedrijke groep centrale bankiers. Opkomende markten zoals China tonen immers dezelfde tekenen dat hun economieën overhitten als de VS vlak voor de financiële crisis van 2007-2008 lieten zien. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Bank for International Settlements (BIS).

"De nieuwe recessie zou wel eens bijzonder hard kunnen zijn. Het heeft er alle schijn van dat de financiële boom foutloopt", stelt Claudio Borio, de man die aan het hoofd staat van de monetair-economische afdeling van de BIS.



In haar jaarlijks rapport voorspelt de BIS dat centrale banken na jarenlang aanhoudende recordlaagtes zullen gedwongen worden de rentetarieven op te trekken om de inflatie tegen te gaan en dat dit de groei zal "versmachten".



De groep waarschuwt tegelijk voor het gevaar dat schuilt in de toenemende schuld van landen zoals China en in het protectionisme zoals in het VS onder president Donald Trump. Dat meldt de Britse zakenkrant City A.M..