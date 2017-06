Beslag op huizen van Optima-top ongedaan gemaakt: "Spaarders krijgen hun geld terug"

Bewerkt door: ib

10/06/17 - 05u30 Bron: Belga

Jeroen Piqueur. © belga.

Het beslag op de huizen van diverse ex-toplui van Optima Bank is ongedaan gemaakt. Een ander vonnis verplicht de Nationale Bank dan weer Optima-documenten vrij te geven, een zeldzaamheid. Dat schrijft De Tijd vandaag. In een interview met De Standaard verklaren de curatoren van de bank bovendien dat de spaarders al hun geld zullen terugkrijgen.

Beide zaken waarover De Tijd bericht houden verband met de Antwerpse gemeente Wijnegem, die na de ondergang van de bank een rechtszaak aanspande tegen een reeks bestuurders en bewarend beslag liet leggen op hun woningen.



De voorbije weken hebben drie beslagrechters echter het beslag op de huizen van diverse toplui, onder wie ex-CEO Danny De Raymaeker en voormalig directielid Jo Viaene, gelicht. Een van de argumenten is dat Wijnegem de schade niet kan verhalen op de bestuurders van de bank omdat zij in dit geval genieten van quasi immuniteit, een begrip uit de vennootschapswetgeving.



Communicatie

De documenten die de Nationale Bank moet vrijgeven zijn onder meer die van de communicatie tussen Optima en de Nationale Bank over het verbod uit 2014 om nog fondsen van niet-professionele beleggers aan te trekken. Wijnegem meent dat Optima dat verbod geschonden heeft door de gemeente in 2015 een termijnbelegging aan te bieden.



Spaarders van Optima Bank konden tot middernacht trouwens de bedragen tot 100.000 euro op hun rekeningen terugvragen via het Garantiefonds. De curatoren melden in De Standaard dat daarvoor 55 miljoen euro kwam in aanmerking kwam, en dat uiteindelijk slechts 5 miljoen niet werd opgehaald.



Dat is wellicht geld van overledenen en oude huurwaarborgen. Ook spaarders die meer geld hadden uitstaan bij de bank zullen hun centen wellicht terugzien, aldus de curatoren. Als zij erin slagen Jeroen Piqueur met de ooit beloofde 20 miljoen euro over de brug te laten komen, verwachten ze dat de put hooguit 10 miljoen zal zijn.



Volgens woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën waren er 2.862 aanvragen op een totaal van 10.406 gedupeerden, schrijft De Tijd nog.