Belfius bekijkt "commerciële tussenkomst" voor negatieve rente woonkrediet

KVE

9/05/17 - 19u05 Bron: Belga

© ANP.

Belfius gaat in een aantal specifieke gevallen een "commerciële tussenkomst" bekijken voor klanten met een negatieve rente op hun variabel woonkrediet.

Een negatieve rente op een variabele lening is nu niet meer mogelijk. Maar vroeger stond dit niet in de voorwaarden verduidelijkt. Een negatieve rente op het woonkrediet was immers lang ondenkbaar, maar met de huidige aanhoudende lage rentestanden, kan de rentevoet bij oudere, variabele leningen tegen het nulpunt aanschurken of zelfs eronder gaan. Over die kleine groep gaat het dus.



Verschillende banken betalen de negatieve rente wel, maar eind vorig jaar raakte bekend dat Axa en Belfius dit weigeren. Axa ging inmiddels overstag, waardoor Belfius overbleef.



De kwestie kwam dinsdag opnieuw ter sprake in de Kamercommissie Bedrijfsleven. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters zat op 6 april over de kwestie samen met Belfius-CEO Marc Raisière, antwoordde hij aan N-VA'er Johan Klaps. Volgens de minister is Belfius "zich bewust van de mogelijke negatieve invloed van haar standpunt over de negatieve rentevoet op haar reputatie".



Belfius "acht het dus gerechtvaardigd om in een aantal gevallen een commerciële tussenkomst te voorzien", zei de minister. "Zij verbindt zich ertoe om in die gevallen de opmerkingen van de cliënten individueel te onderzoeken en op basis van alle elementen in het dossier een voorstel tot regeling te formuleren."



Belfius bevestigt dat in een korte reactie. De bank is nog steeds van mening "dat het nooit de intentie is geweest van partijen om een negatieve rente op hypothecaire leningen toe te kennen". "Voor een aantal specifieke gevallen kan er een commerciële tussenkomst gerechtvaardigd zijn. Belfius Bank zal in deze gevallen individuele dossiers van cliënten onderzoeken en in voorkomend geval een voorstel tot regeling formuleren." Meer verduidelijking over die commerciële tussenkomst kan de bank nog niet kwijt.



Johan Klaps reageert alvast tevreden. "Na lang aandringen heeft Belfius als laatste bank beslist om haar klanten met een negatieve rente terug te betalen", stelt hij. "Ik ben blij dat deze klanten nu krijgen waar ze recht op hebben."