Herstructurering ING België kost 615 miljoen euro, of 200.000 per geschrapte job

ING België legt een provisie van 615 miljoen euro aan voor de herstructurering die tot het schrappen van 3.000 banen moet leiden. Dat komt neer op zo'n 200.000 euro per geschrapte job, schrijft De Tijd.

De Tijd schrijft dat ING België een provisie van 615 miljoen euro heeft ingeschreven in de rekeningen voor 2016 om de kosten die verbonden zijn aan de herstructurering - de bank spreekt liever over een transformatie - te dekken.



ING België schrapt tegen 2021 3.000 van de 9.000 banen. Het sloot vorige maand een akkoord met de bonden over de begeleidingsmaatregelen. Daarbij viel vooral de genereuze vertrekregeling voor de ongeveer 1.500 55-plussers op. De directie en de bonden streven er ook naar het aantal gedwongen ontslagen tot 409 werknemers te beperken.



De Nederlandse moedergroep ING bevestigde eerder in haar jaarverslag voor ruim 1 miljard euro aan bijkomende 'reorganisatieprovisies' te boeken in 2016. De extra provisies komen bij de uit 2015 overgedragen pot, waardoor de totale provisie voor herstructureringen op groepsniveau op 1,48 miljard euro uitkomt. ING wijst er in zijn jaarverslag op dat het om schattingen gaat die inherent onzeker zijn.



De provisie van 615 miljoen euro weegt zwaar op de winstcijfers van ING België. De bedrijfswinst zakt met 45 procent tot 695 miljoen euro en de nettowinst daalt met 66 procent tot 337 miljoen euro.