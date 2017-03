"Russische miljarden wereldwijd witgewassen" - ook ING zou betrokken zijn

Door: redactie

20/03/17 - 23u36 Bron: ANP

© belga.

Bij een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van Russische criminelen zijn vele grote banken al dan niet bewust betrokken geweest. Dat meldt The Guardian vandaag op basis van documenten van een groep samenwerkende onderzoeksjournalisten, de Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP). Dezelfde groep publiceerde ook de Panama Papers. Uit de bestanden blijken dat tussen 2010 en 2014 ten minste twintig miljard dollar vanuit Rusland werd witgewassen via accounts van buitenlandse banken.

De geldstromen worden gelinkt aan een netwerk genaamd 'Global Laundromat' ofwel de 'wereldwijde wasmachine'. De grote Britse bank HSBC werd gebruikt voor 545 miljoen dollar via een tak van de bank in Hong Kong. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen.



De documenten bevatten ongeveer 70.000 banktransacties, 1920 Britse firma's zijn daarbij betrokken en 373 instanties komen uit de Verenigde Staten. Via de Danske Bank uit Denemarken zou het meeste geld zijn witgewassen, ruim 1,2 miljard dollar. Gevolgd door Bank of China met een kleine 717 miljoen dollar.



Om geld uit Rusland te verplaatsen werden twee entiteiten gebruikt die zogenaamd geld leenden aan elkaar, ondertekend door Russische zakenbedrijven. Volgens The Guardian zou een bankinstantie dan standaard de Russische bedrijven toestemming verlenen om geld te transfereren naar een rekening in Moldavië. Het geld werd dan doorgesluisd binnen de EU. Vaak eindigde het bij een brievenbusfirma.



Veel banken genoemd in The Guardian hebben een strikt beleid om witwaspraktijken tegen te gaan, maar volgens de Britse krant stelde niemand vragen bij de juistheid van de documenten. ING kon vanavond niet reageren tegenover het Nederlandse persagentschap ANP.