Topman Michel Vermaerke verlaat Febelfin

Door: redactie

9/03/17 - 11u27

Aftredend CEO van Febelfin Michel Vermaerke. © belga.

De federatie van de financiële sector van ons land (Febelfin) gaat op zoek naar een nieuwe ceo, ter vervanging van huidig topman Michel Vermaerke. Dat heeft Febelfin vandaag bekendgemaakt. "Het is tijd voor een onbevangen geest", aldus Vermaerke over zijn vertrek. "Ik bekijk alles door de bril van de crisis."

De nieuwe Febelfin-voorzitter Johan Thijs komt van KBC. © photo news.

Vorige maand kreeg Febelfin met KBC-ceo Johan Thijs al een nieuwe voorzitter, ter vervanging van Rik Vandenberghe. Febelfin zegt de zoektocht te starten om vernieuwing door te voeren. Volgens Febelfin gebeurt alles "in onderling overleg en in de beste verstandhouding" met Vermaerke, die aanblijft tot een opvolger is aangesteld.



In een toelichting zegt de nieuwe voorzitter Johan Thijs dat hij samen met Vermaerke tot het besluit is gekomen "dat het aangewezen" is om in de komende maanden een nieuwe ceo aan te trekken. "Een nieuwe fase van strategische, institutionele en organisatorische vernieuwing kondigt zich aan en kan het best begeleid worden door een nieuwe ceo", dixit Thijs.



Vermaerke bevestigt dat zijn vertrek in onderling overleg plaatsvindt. "Na de komst van de nieuwe voorzitter hebben we samengezeten. We waren het na twee minuten eens. Er komt een nieuwe periode aan met nieuwe uitdagingen, best met iemand anders aan het hoofd", zegt Vermaerke daarover.



Michel Vermaerke staat al twaalf jaar lang aan het hoofd van de federatie van de financiële sector, dus ook tijdens de financiële crisis in 2008-2009 en de eurocrisis van 2011. "Er is iemand met een frisse en onbevangen geest nodig. Ik zou alles bekijken door de bril van de crisis. Die lessen uit de crisis zitten er nu goed in gebakken. Er is nood aan frisse nieuwe ogen."



Vermaerke ziet "potentieel ingrijpende" uitdagingen en veranderingen voor de financiële sector opdoemen. Hij doelt op de politieke onzekerheden in de wereld - zoals de gevolgen van de Brexit, de verkiezingen in verschillende Europese landen en het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump - en de digitale omwentelingen die de banken meemaken, zoals nieuwe digitale actoren. Niettegenstaande ziet hij veel potentieel en mogelijkheden voor de Belgische financiële sector.



Het is volgens hem de bedoeling tegen eind augustus, begin september een nieuwe topman te hebben.