28/02/17 - 20u25

De 164 Europese banken zijn beter gekapitaliseerd, met een Tier 1-kapitaalratio van gemiddeld 12,8 procent midden vorig jaar. Dat maakte de Europese bankautoriteit (EBA) vandaag bekend. Het eigen kapitaal geldt als buffer in tijden van crisis.

Alle banken kunnen volgens de EBA voldoen aan de strengere kapitaalvereisten van het Bazelcomité. Voor enkele banken is er misschien wel een liquiditeitstekort.



De instelling gaf enkel informatie vrij voor heel Europa, niet per land of per instelling.



Een hervorming van de regels van het Bazelcomité (Basel 3) ligt op tafel, maar stuit op tegenstand in de financiële sector en een gebrek aan overeenstemming tussen de VS en de Europese Unie.