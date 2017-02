Erik Van Den Eynden nieuwe CEO van ING België

Door: redactie

De Nederlandse financiële groep ING heeft een nieuwe topman voor de Belgische activiteiten aangeduid: de 49-jarige Erik Van Den Eynden. Dat bericht De Tijd vandaag. De benoeming moet wel nog worden goedgekeurd door de toezichthouders.

Huidig CEO Rik Vandenberghe maakte vorige maand zijn ontslag bekend bij de bank in volle herstructurering. De topbankier stapt na dertig jaar over naar de Belgische bouwgroep Besix.



De vervanger van Vandenberghe, Erik Van Den Eynden, komt uit eigen rangen. Van Den Eynden is sinds 2012 'head midcorporates & institutionals', een onderdeel van de zakenbank van ING, en stond eerder aan het hoofd van de Belgische verzekeringstak van ING, een divisie die enkele jaren geleden werd verkocht.



De benoeming van Van Den Eynden is echter nog niet officieel. Zijn voordracht moet nog goedgekeurd worden door de toezichthouders. Van de Nationale Bank heeft ING al groen licht gekregen. De Europese Centrale Bank moet echter haar fiat nog geven.