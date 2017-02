Video toont dat Piqueur niet door de Nationale Bank onder druk is gezet

Door: redactie

In tegenstelling tot wat Optima-baas Jeroen Piqueur beweerde, is hij niet onder druk gezet door de Nationale Bank. Dat besluit de Gentse beslagrechter onder meer uit een video-opname, schrijft De Tijd vandaag.

In de Optima-zaak is er heel wat te doen rond een ontmoeting tussen Piqueur en de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene op 24 november 2014. Piqueur beweerde dat hij door Coene onder druk werd gezet om zich persoonlijk borg te stellen voor 20 miljoen euro omdat Optima toen al in zwaar weer verkeerde.



Video-opname

Van die ontmoeting bestaat een nooit eerder uitgelekte video-opname. Op basis van die opname oordeelt de Gentse beslagrechter dat er op het eerste gezicht geenszins sprake is van enige dwang. "De opname levert zelfs het bewijs van het tegenovergestelde", schrijft rechter Johan Timmermans.



Borgstelling

Dat Piqueur zich door Optima liet vergoeden voor zijn borgstelling is voor de rechter het bewijs dat de "zogenaamde afgedwongen verbintenis door hem nadien is aanvaard en goedgekeurd".



De beslagrechter besluit dat Piqueurs verzet tegen de beslagen "volkomen ongegrond" is.