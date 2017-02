Miljardenverliezen voor Italiaanse banken

Door: redactie

9/02/17 - 21u06 Bron: ANP, Bloomberg, AFP

© afp.

De Italiaanse banken UniCredit en Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) hebben het vierde kwartaal van 2016 afgesloten met miljardenverliezen. Voor UniCredit resteerde een min van 13,6 miljard euro. MPS had onder de streep een tekort van 2,5 miljard euro. Het jaarverlies van de oudste bank ter wereld bedroeg 3,4 miljard euro.

De dieprode cijfers komen niet als een verrassing. UniCredit nam eerder een voorziening van ruim 13 miljard euro op de verkoop van slechte leningen. Daarnaast kampt de grootste bank van Italië met kosten vanwege een reddingsplan. De omzet van UniCredit viel bijna 11 procent lager uit op 4,2 miljard euro. Dat komt onder meer door lagere opbrengsten op leningen.



Sinds de laatste Europese stresstest voor financiële instellingen ligt de bank onder een vergrootglas vanwege zijn relatief zwakke kapitaalbuffers. Onlangs bereikte UniCredit een akkoord over een claimemissie waarbij voor 13 miljard euro aan nieuwe aandelen worden uitgegeven.



Ook MPS moest bloeden voor slechte leningen. Daarvoor zette de bank eerder zo'n 2,5 miljard euro opzij. De toekomst van MPS is nog altijd ongewis. Investeerders wachten nog steeds op een volgende stap van de bank om de buffers te versterken. De bank zou nog 7 miljard euro liquiditeiten hebben. Eerder lukte het MPS niet om zelf kredietverstrekkers te vinden.



Het tekort van de bank komt volgens de meest recente berekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) neer op 8,8 miljard euro. Zonder extra kapitaal is de oudste bank ter wereld gedoemd ten onder te gaan, waardoor mogelijk ook andere banken in grote problemen komen.