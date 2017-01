Deutsche Bank snijdt in bonussen voor topmanagement

Door: redactie

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, snijdt in de bonussen voor het topmanagement. De bank neemt "zware maatregelen" na een reeks dure rechtszaken en ingrepen om de activiteiten aan te zwengelen.

Deutsche Bank ging vorige maand akkoord met een 7,2 miljard dollar zware schikking met Justitie in de VS na beschuldigingen dat de bank in 2006 en 2007 investeerders misleidde.



In een bericht aan het personeel heeft de bank uit Frankfurt laten weten dat vicevoorzitters, directeurs en leden van de raad van bestuur zullen moeten afzien van hun variabele verloning.



"Een beperkt aantal" werknemers in belangrijke posities zal een speciaal langetermijnvoorstel krijgen, dat berekend zal worden voor een deel in aandelen en dat tot zes jaar uitgesteld kan worden.



"Nu we een betere kijk hebben op de financiële impact van de schikking in de VS en op onze jaarresultaten, zijn we van mening dat zware maatregelen onafwendbaar zijn", luidt het in het bericht aan het personeel. "Dit is zeker zo nu duizenden banen geschrapt worden en onze aandeelhouders geen jaarlijks dividend krijgen."



Deutsche Bank benadrukte wel dat zowat 75 procent van de werknemers niet getroffen wordt door de vermindering van de bonussen.