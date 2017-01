HSBC gaat duizend banen verhuizen van Londen naar Parijs na brexit

Door: redactie

18/01/17 - 14u41 Bron: Belga

© epa.

De algemeen directeur van HSBC, Stuart Gulliver, heeft vandaag in een interview met Bloomberg Televisie bevestigd dat een duizendtal banen van de investeringsbankactiviteiten in Londen verhuisd zullen worden naar Parijs, wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de eenheidsmarkt stapt.

Gulliver, die geïnterviewd werd in Davos in de marge van het World Economic Forum (WEF), gaf aan dat bij de diverse departementen van de bank in het Verenigd Koninkrijk, het de investeringsactiviteit op de wereldmarkten is die getroffen zou worden door de uitstap uit de eenheidsmarkt, zoals die gisteren bevestigd werd door de Britse premier Theresa May.



Gulliver zei ook nog dat de bank niet gehaast is om dit te doen. HSBC stelt in Frankrijk bijna 9.500 mensen tewerk.