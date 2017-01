Vakbonden ING krijgen nog meer steun op nieuwe personeelsvergaderingen

Door: redactie

17/01/17

De hoofdzetel van ING in Brussel. © photo news.

Na de personeelsvergaderingen bij ING in Brussel, Gent en Antwerpen van gisteren, was het vandaag de beurt aan het personeel op de Brusselse Marnix-zetel en in Namen. Ook zij spraken hun steun uit voor de vakbonden. "Het mandaat van de bonden werd massaal bevestigd", verklaarde het gemeenschappelijk vakbondsfront.

De directie van ING wil 3.500 banen schrappen in België, waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen. Maar de bonden willen dat aantal naar beneden en lanceerden een aantal tegenvoorstellen. Omdat de directie hier niet over zou willen onderhandelen, werden de gesprekken vorige week opgeschort.



Morgen staat een nieuwe ontmoeting met de directie gepland. "We gaan dan zien of de directie bereid is om de dialoog herop te starten en onze voorstellen wil onderzoeken. Als dat niet het geval is, denken we na over een actieplan", aldus Philippe Samek van de CNE, in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront.