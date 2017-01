Personeel ING steunt vakbonden en verwerpt plannen directie

Door: redactie

16/01/17 - 17u16 Bron: Belga

De vakbonden bij ING hebben vandaag tijdens een eerste reeks personeelsvergaderingen in Brussel, Gent en Antwerpen de steun gekregen van het personeel in hun verzet tegen de herstructureringsplannen van de directie. Morgen volgt nog een personeelsvergadering.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de bank schortte vorige woensdag de onderhandelingen met de directie op over het plan om de komende jaren zowat 3.500 banen te schrappen, waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen. De bonden namen die beslissing omdat "de directie negatief antwoordde op alle tegenvoorstellen". De bonden willen immers het aantal naakte ontslagen verlagen.



Tijdens twee personeelsvergaderingen op de Brusselse zetel Sint-Michielswarande (Etterbeek) kregen de bonden een "duidelijke steun" voor hun mandaat, zo werd bij verschillende vakbonden vernomen. Het personeel kreeg de keuze of de bonden voort moeten onderhandelen over een wijziging van het businessplan van de directie, of eerder over een zuiver vertrekplan, dus zonder alternatieven, legt secretaris Maarten Dedeyne van de liberale vakbond ACLVB uit.



Volgens Herman Vanderhaegen van de christelijke LBC was de opkomst in Brussel alvast "massaal". "De vakbonden hebben een mandaat gekregen dat het businessplan bijgestuurd moet worden. Dat moet toelaten dat het transformatieplan kan plaatsvinden, maar dat er geen naakte ontslagen zijn."



"We hebben een mandaat gekregen om opnieuw het businessplan te herbekijken, in functie van het redden van zoveel mogelijk jobs, met zo weinig mogelijk naakte ontslagen", klinkt dat bij Dedeyne.



"Ze hebben ons unaniem een mandaat gegeven om voort te doen, in de wetenschap dat de directie op bepaalde punten zal moeten bewegen", aldus Jean-Michel Cappoen, Franstalig secretaris bij de socialistische bond SETCa (BBTK).



Volgens de vakbonden was de uitslag van de personeelsvergaderingen in Antwerpen en Gent hetzelfde.



Het volledige plaatje zal echter pas morgen duidelijk zijn na de personeelsvergadering op de Brusselse zetel Marnix. Volgens Philippe Samek van CNE (LBC) lijkt "een mandaat met behoud van de vakbondslijn" zich wel af te tekenen. Woensdag zitten de bonden onderling samen en met de directie. "We hopen dat de gesprekken er vooruit kunnen gaan", aldus Cappoen.



Acties?

"Of er acties komen, zal afhankelijk zijn van het antwoord dat we krijgen van de directie", aldus Dedeyne. Hij voegt eraan toe dat dit niet onmiddellijk een stakingsactie zou betekenen.



"Indien de directie volhardt, zullen we tot actie moeten overgaan", besluit SETCa-afgevaardigde Pascal Breyer.