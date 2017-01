Koudwatervrees om te beleggen?

FRANK

Belgen beginnen aarzelend te beleggen. Vaak is dat via beleggingsplannen, maar ook rechtstreeks via de aankoop van fondsen. De durvers kiezen voor individuele aandelen. Maar voor wie weinig ervaring heeft op de beurs, blijft dé vraag: waarin investeer je nu het best? Om je op weg te helpen, selecteerden wij tien aandelen en fondsen die rendement en gemoedsrust aan elkaar koppelen - en zo is koudwatervrees nergens voor nodig.

Met deze 10 aandelen kan je gerust zijn:



AB InBev: klaar voor nieuwe start

Na een moeilijk jaar staat de bierreus in de startblokken om de volgende jaren betere prestaties neer te zetten. De overname van SAB Miller is rond, zodat de kostenbesparingen kunnen beginnen. Dankzij de overname krijgt AB InBev vaste voet aan de grond in de veelbelovende Afrikaanse biermarkt. De recente koersdip is dan ook een goed instapmoment. Dat hebben ook de familiale aandeelhouders van SAB Miller begrepen. Zij hebben de voorbije weken al voor tientallen miljoenen AB InBev-aandelen gekocht.