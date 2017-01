Vakbondsfront ING schort onderhandelingen op

Door: redactie

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de bank ING, waar de komende jaren zowat 3.500 banen op het spel staan, heeft de onderhandelingen met de directie opgeschort. De bonden gaan het personeel raadplegen, zo laten ze vandaag weten.

Vakbonden en directie zaten maandag nog samen in het kader van de consultatie- en informatiefase van de aangekondigde herstructurering. "Het vakbondsfront heeft spijtig genoeg moeten vaststellen dat de directie negatief antwoordde op alle tegenvoorstellen die voor de kerstvakantie waren geformuleerd", klinkt het vandaag na overleg tussen de bonden. "In die omstandigheden is beslist om de onderhandelingen op te schorten en de werknemers te consulteren."



Die raadpleging zal gebeuren via personeelsvergaderingen. Morgen zouden de werknemers in Antwerpen en Gent geconsulteerd worden, maandag in de Sint-Michielswarande in Brussel en dinsdag in het Marnix-gebouw in Brussel, zegt een vakbondsman.



Volgens de vakbonden hadden hun tegenvoorstellen als belangrijkste doel het aantal naakte ontslagen te verminderen. Ze stelden onder meer voor om de arbeidsduur te verminderen, om de mogelijkheden tot vervroegd vertrek op 55 jaar uit te breiden, om statutaire ING-agentschappen te behouden net als een commerciële structuur voor Record Bank, en om de sociale impact van de plannen verder in de tijd te spreiden (dus voorbij 2021).



Begin oktober kondigde de Nederlandse bank aan dat ze de volgende jaren wereldwijd 7.000 banen wil schrappen. In België gaat het om zowat 3.500 banen, waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen. De directie wil ook ING en het filiaal Record Bank samenvoegen, waarbij 600 van de 1.250 agentschappen van het gezamenlijke net dreigen te verdwijnen.