Vlaming blijft bang van de beurs

FRANK DEREYMAEKER

11/01/17 - 05u00

De Vlaming blijft aarzelen om te kiezen voor beleggingen. We weten nochtans al lang dat ons spaargeld door de lage rente amper nog iets opbrengt. Wie toch naar de beurs stapt, kiest vaak voor een simpel beleggingsplan, waarbij je elke maand maar 25 à 30 euro investeert.

Het ene radiospotje na het ­andere probeert spaarders ­dezer dagen te overtuigen om de sprong naar een belegging te wagen, maar toch blijven veel Vlamingen met koudwatervrees zitten. Wie z'n schrik voor de beurs dan toch overwint, kiest vaak voor een beleggingsplan. Daarbij gaat het om om kleinere ­bedragen - gemiddeld 3,5 keer ­lager dan bij een klassieke ­belegging.



Veel klanten kiezen er ook voor omdat zo'n plan erg een­voudig is. "Ideaal voor ­mensen die er te weinig van kennen en geen tijd hebben om zelf de beste investeringen uit te ­zoeken", klinkt het. Beleggings­plannen worden dan ook steeds populairder. Bij KBC spreekt men van een ­stijging met 40% in het voorbije jaar, bij Axa Bank plakt men er een getal op: meer dan 3.000 nieuwe beleggings­plannen sinds de lancering in september.



Bij Keytrade Bank loopt het aantal op tot 6.000 over het hele jaar 2016, of een groei met 50%. "Het begint tot de spaarders door te dringen dat het geld op hun spaarrekening leidt tot ­verlies aan koopkracht door de hoge inflatie", zegt Jos Stappers, beleggingsexpert bij Axa Bank. Al weigeren de bankiers te spreken van een stormloop. "Het wordt een werk van lange adem om de Belgen massaal aan het ­beleggen te krijgen."



