Grote technische problemen bij geldautomaten in ons land

3/01/17 - 18u45 Bron: VTM Nieuws

© epa.

Er zijn problemen met sommige geldautomaten, overwegend bij ING. Er kan geen geld afgehaald of gedeponeerd worden. Het euvel zou te wijten zijn aan een fout tijdens een software-update. Dat heeft Febelfin aan VTM Nieuws gemeld en wordt bevestigd door ING.

ING kampt al de hele dag met technische problemen. Febelfin, de Federatie van Belgische banken, zegt dat er nog zeker één andere grootbank getroffen is.



Zo'n duizend automaten geven niet thuis. Er kan geen geld afgehaald of gedeponeerd worden. "Het gaat echter om een kleine minderheid van automaten bij een kleine minderheid van banken. Het euvel doet zich voor bij een bepaald type automaat", meldt Febelfin. Met de bankkaart betalen, lukt wel nog.



ING bevestigt dat het een van de getroffen banken is. "We kunnen er zelf niet veel aan doen. Het is een internationaal probleem bij een externe leverancier", zegt een woordvoerster. De problemen met de cash in/cash out-functie is maandag in de loop van de dag begonnen. Volgens de woordvoerster is de helft van de ING-automaten getroffen. De bank telt 1.600 automaten.



ING raadt klanten aan zoveel mogelijk met de kaart te betalen. Wanneer het defect zal worden opgelost, is niet duidelijk. Overigens heeft ING zo goed als geen klachten gekregen van klanten.